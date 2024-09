Développement durable des chaînes de valeur agricoles : La Banque agricole du Sénégal et la Bei signent un partenariat de 30 millions d’euros

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Prenant la parole en premier lors de la cérémonie de signature, Monsieur Moussa Mbacké président du Conseil d’Administration de la LBA a souligné d’emblée que ce soutien de l’Union européenne recoupe parfaitement la vision des autorités du Sénégal, qui est de faire de l’agriculture le moteur du développement économique du Sénégal. Il s’est également réjouis de la prise en charge dans la convention, des préoccupations liées aux changements climatiques.



M. Ambroise Fayolle vice-président de la banque européenne d’investissement a, pour sa part, souligné que ce « Ce nouveau partenariat entre Bei et La Banque Agricole établi avec le soutien de l’Union européenne, dans le cadre de Team Europe, permettra de renforcer l’action de Lba fortement engagée en faveur d’une agriculture durable. En effet, la Lba ambitionne d’une part, de développer des produits et services innovants répondant aux besoins des agriculteurs et des communautés rurales, et d’autre part, de soutenir les adaptations nécessaires face aux changement s climatique s . Par ce soutien financier, la BEI réaffirme son engagement à appuyer ses partenaires en Afrique dans leurs actions en faveur des populations locales, notamment les femmes, et dans la foulée, le développement d’une meilleure production et durabilité des chaines de valeur agricoles. »



Quant à Mme Fatma Fall Diéye, Directrice générale de Lba, elle a estimé que « la mise en œuvre de ce partenariat à fort enjeu permettra à Lba d’accroitre significativement ses interventions sous deux volets. Concernant le secteur agricole, il s’agira d’adresser les besoins des acteurs des chaines de valeurs agricole en matière d’investissement, avec comme conséquence la relance des productions agricoles des filières ciblées, la prise en charge des besoins de stockage, de transformation et de conditionnement des produits agricoles . En outre, sur le plan du climat, la banque entend selon elle, contribuer fortement à la résilience de l’économie sénégalaise aux chocs climatiques par une offre de financement durable intégrant la prise en compte de la dimension environnementale et sociale et le développement de l’investissement vert et sobre en carbone ».



Enfin Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal a rappelé : « En tant que partenaire stratégique du Sénégal, et dans un contexte international marqué par plusieurs facteurs d’instabilité, l’UE entend poursuivre et renforcer son appui à la souveraineté alimentaire du pays ; un objectif dont le Gouvernement du Sénégal a fait l’une de ses priorités ».



Dans un communiqué de presse, on note que ce partenariat permettra très concrètement de soutenir les investissements relatifs à la production de plus de 3000 personnes travaillant dans le secteur agricole sénégalais. Ensuite il permettra d’augmenter la capacité de production locale tout en renforçant la durabilité des chaînes de valeur agricoles, en particulier celles des céréales, de l'horticulture, des arachides et de l’anacarde.



Grâce à ce partenariat, Lba sera en capacité de renforcer le secteur agricole en vue de la souveraineté alimentaire du pays, de développer plus encore son action dans le domaine du climat et des investissements verts ainsi que d’ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation vers l'Ue, note- t-on dans ce document.



Lba s’est en effet positionnée comme la Banque du climat au Sénégal avec l’engagement dans le cadre de ce partenariat de consacrer au moins 30 % du prêt de la Bei à des initiatives d'action verte et climatique et de durabilité environnementale. L’objectif, explique-t-on, est de soutenir les efforts du Sénégal en termes de réduction des impacts du changement climatique, de gestion durable des ressources, de résilience et d’adaptation pour les secteurs les plus fragilisés et les communautés les plus vulnérables aux effets des changements climatiques.



En termes financiers, la qualité de ce partenariat sera répercutée sur les clients et bénéficiaires des financements de Lba, qui pourront ainsi bénéficier d’une durée plus longue des financements pour notamment la prise en charge des besoins d'irrigation, de mécanisation et de stockage des matières premières, ou encore de prêts saisonniers pluriannuels, afin de répondre à la variabilité des revenus agricoles avec la saison des pluies.



La promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes est également un objectif clé de ce partenariat financier.



Lba s’est engagé à consacrer au moins 30% du prêt de la Bei aux femmes, pour soutenir leur participation à l'économie, et réduire les disparités entre les sexes en matière d'opportunités économiques, et ainsi contribuer à favoriser une croissance économique plus équitable et inclusive.

Ismaila BA





Source : Avec le soutien de l’Union européenne (Ue), La Banque Agricole (Lba) du Sénégal et la Banque européenne d’investissement (Bei), ont signé ce vendredi 04 septembre 2024 à Dakar, une convention de prêt d’un montant de 30 M€ pour renforcer le développement durable des chaînes de valeur agricole au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-durable-des-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook