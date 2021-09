Développement durable : dirigeants mondiaux et le groupe BTS se joignent à Guterres pour appeler à revenir sur la bonne voie

« Ce serait facile de perdre espoir. Mais nous ne sommes pas désespérés. Ou impuissants. Nous avons un chemin vers la guérison. Si nous choisissons de le prendre », a-t-il déclaré.

M. Guterres s'exprimait lors du « Moment ODD », un événement marquant le début de la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Se sont joints à lui plus de 30 chefs d'État pour un débat mené par de hauts responsables de l'ONU sur la Covid-19 et une performance des stars de K-Pop, le groupe BTS.

Pour le chef de l'ONU, ce « Moment ODD » consiste à « s'unir pour sauver notre planète et les uns les autres ».

Cinq domaines d'action Plus tôt ce mois-ci, M. Guterres a lancé « Notre agenda commun », un plan visant à renforcer et revitaliser l'ensemble du système multilatéral et à rallier le monde autour d'objectifs communs.

Dans ce document, le Secrétaire général indique cinq domaines d'action urgente.

Premièrement, le monde doit mettre fin à la pandémie. Notant que la réponse « a été trop lente et trop inégale », M. Guterres a appelé le monde à se mobiliser derrière un plan mondial de vaccination qui double la production de vaccins, pour atteindre 70% de la population mondiale d'ici le milieu de l'année prochaine.

Deuxièmement, il a souligné la nécessité d'une reprise durable et équitable pour tous, afin que le monde reste sur la bonne voie pour mettre fin à la pauvreté d'ici 2030.

Pour lui, cela signifie des investissements audacieux dans des systèmes qui soutiennent le développement humain, mais aussi « mettre les gens au-dessus des profits, notamment par une fiscalité progressive, et mettre fin à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent et aux flux financiers illicites ».

Il a ensuite souligné l'égalité des droits pour les femmes et les filles, affirmant qu'aucun des ODD ne peut être atteint sans l'égalité des sexes.

« Nous avons besoin d'investissements audacieux pour nous assurer que chaque fille a une place dans la salle de classe et les compétences dont elle a besoin pour tracer son propre avenir », a-t-il déclaré à la suite de la réouverture des lycées en Afghanistan ce week-end, sans que les Talibans n'autorisent les filles à retourner étudier.

« Nous devons démanteler les structures de pouvoir qui permettent à la discrimination, à la violence et aux difficultés économiques d’abaisser la moitié de l'humanité. Et nous devons nous assurer que les filles et les femmes se voient accorder une place », a-t-il déclaré.

Une autre priorité est de mettre fin à la guerre contre la planète, en s'engageant à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. M. Guterres a également demandé aux États membres de suspendre les plans pour toute nouvelle centrale électrique au charbon après 2021 et de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour l'action climatique.

Enfin, il a souligné l'importance d'une reprise mondiale équitable, demandant aux populations du monde entier de travailler avec leurs gouvernements pour donner la priorité aux gens dans leurs budgets et plans de reprise.

« Mes amis, le chemin est là. Le choix nous appartient. Avançons avec espoir et conviction », a-t-il conclu.

Relèvement et nouveaux défis S'exprimant lors de l'événement, le nouveau Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, a estimé que « les lacunes en matière de volonté politique et d'engagement des ressources » entravent les progrès vers la réalisation des ODD.

« Cela doit changer. Il faut que le recul que le monde a connu renforce notre détermination à nous remettre de la pandémie et à construire les ODD. Ensemble, c'est possible », a-t-il déclaré.

L'un des membres du groupe de K-pop BTS, a déclaré qu'il s'était également « senti déconcerté et troublé » par les revers des 18 derniers mois, mais a déclaré que c'était maintenant « le moment idéal de notre vie pour relever de nouveaux défis ».

« Qu'est-ce qui est important ? Ce sont les choix que nous faisons lorsque nous sommes confrontés au changement. Certains d'entre vous ont appris que nous venions à l'ONU et beaucoup d'entre vous se demandaient si nous étions vaccinés. Et oui, tous les sept, bien sûr, nous avons été vaccinés contre la Covid-19 », a déclaré un autre membre du BTS.



Avant la semaine de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée générale, le « Moment ODD » est organisé en amont de grandes réunions sur les systèmes alimentaires, le climat, l'énergie, l'emploi et la protection sociale.

L'événement ODD est conçu pour créer l'élan nécessaire pour réaliser la Décennie d'action et tenir la promesse des ODD.

Outre les dirigeants mondiaux, des dirigeants d'entreprises, de la société civile, des autorités locales, des défenseurs des ODD et l'ONU, ont souligné la nécessité d'intensifier les solutions.

Pour l'ONU, pour remettre les ODD sur la bonne voie et prévenir les pires impacts du changement climatique, un changement profond dans les économies et les sociétés du monde entier est désormais nécessaire.

Au cours des 18 derniers mois, la pandémie de Covid-19 a perturbé les économies et les moyens de subsistance, aggravé les inégalités et risque de plonger plus de 70 millions de personnes dans l'extrême pauvreté.

Au cours de la même période, les progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été trop lents et la perte de biodiversité s'est poursuivie à un rythme extraordinaire. Cela est aggravé par une réponse mondiale profondément inégale face à la pandémie, les pays les plus pauvres du monde et les personnes souffrant le plus.

Reconnaissant cette urgence, l'ONU a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne, « Tenir la promesse ». La campagne numérique appelle les gens du monde entier à faire la promesse d'agir pour un avenir meilleur pour tous.

Les utilisateurs sont invités à choisir parmi 11 promesses inspirées des 17 objectifs de développement durable, la liste des choses à faire dans le monde pour protéger la planète et tous ses habitants.



