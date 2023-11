Développement économique et social des femmes : La Fondation Endeavour et ONU Femmes Sénégal signent un partenariat

Dans un communiqué conjoint, il est souligné que cet engagement se traduit par l’adhésion de Endeavour Mining aux 7 Principes d’autonomisation des femmes (WEP) de ONU Femmes et du Pacte Mondial de l’ONU, visant à améliorer les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; la signature d’un plaidoyer pour l’autonomisation économique des femmes, mettant particulièrement l'accent sur des initiatives axées sur l'égalité des genres ; et l’accès des femmes à la formation, notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat.



La vice-présidente exécutive chargée du développement durable et de la chaîne d’approvisionnement a déclaré qu’« en tant que premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest, Endeavour Mining porte une responsabilité vis-à-vis de ses pays hôtes, celle de proposer un modèle de développement qui garantisse la durabilité de ses activités minières ».



La représentante de la fondation Endeavour a ajouté que cela se traduit notamment par l’émergence de communautés résilientes autour de leurs opérations et ils sont convaincus que l'autonomisation économique des femmes est essentielle pour y parvenir. A l’en croire, le partenariat signé avec ONU femmes Sénégal « renforcera leurs initiatives et contribuera à soutenir une nouvelle génération de femmes entrepreneures en leur permettant de partager les bénéfices créés par le secteur minier ».



Pour sa part, la représentante résidente de ONU femmes au Sénégal a confié que « l'autonomisation des femmes n'est pas simplement une question de droits fondamentaux, c'est un impératif moral, social et économique ».



Djénaba Wane Ndiaye d’ajouter que c'est un investissement dans un avenir plus juste, équitable et prospèrepour tous. Elle a soutenu que « cet accord avec la Fondation Endeavour témoigne de l'engagement ferme de toutes les parties impliquées à favoriser un achat sensible au genre et à permettre aux femmes entrepreneures d’accéder davantage à la commande privée ».



