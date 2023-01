Développement sanitaire et social: Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye évoque la mise en œuvre des meilleures stratégies

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale a indiqué la mise en œuvre des meilleures stratégies au niveau régional, pour faciliter l’atteinte des résultats attendus du Plan national de Développement sanitaire et social (PNDSS) 2019-2028).



À l’occasion d’un atelier de Team building, tenu à Saly les samedi 28 et dimanche 29 janvier, Mme le Ministre a évoqué la nécessité d’un leadership des médecins chefs de région en vue d’atteindre les objectifs assignés au secteur par le Chef de l’Etat, Macky Sall.



À l’issue de la réflexion, l’autorité a exprimé le souhait de convergences fortes, portées par une même compréhension et une même perception des enjeux du système de santé et d’action sociale. Un système, dont la performance devra résider dans l’accessibilité et la qualité des soins, en relation avec les collectivités territoriales, les autres secteurs, ainsi que les communautés.



