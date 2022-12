Développer l'employabilité et l'insertion des jeunes : PASPED, un projet financé par l'UE et mis en œuvre par l'AICS avec l'ARD Le PASPED, est projet de développement de l'employabilité et l'insertion des jeunes financé par l'UE et mise en œuvre par l'AICS, en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Thiès.

Ce projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l’appui au secteur privé et la création d’emplois au Sénégal, est financé par l'Union européenne (UE) dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique.



Une Convention de délégation a été signée le 14 décembre 2018 entre l’Union européenne et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS). La Caisse Dépôts et Prêts italienne (CDP) est co-délégataire de l’action.



Le PASPED a pour objectif de réduire la migration irrégulière grâce au soutien au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal et vise à créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie. La stratégie est de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour promouvoir le développement du secteur privé dans des régions ciblées (Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis).



Simultanément, la deuxième phase de la PLASEPRI (Plateforme d'appui au secteur privé et à la promotion de la diaspora sénégalaise) s’inscrit dans la continuité de l’expérience positive de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Italie



Objectifs



Le PASPED vient en complément et partage les objectifs de la deuxième phase de la PLASEPRI :

- Fournir de l’assistance financière et technique pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises sénégalaises ;



- Renforcer le soutien au potentiel économique local et celui de la diaspora, plus spécifiquement celle d’Italie.



La contribution de l'UE permet le développement d'activités complémentaires à celles de la PLASEPRI, qui se traduiront par des instruments financiers innovants, de l'assistance technique et du renforcement de capacités pour soutenir un plus grand nombre de MPME et créer des emplois supplémentaires, en particulier pour les jeunes et les femmes.





