Devinette de Moustapha Cissé Lô: Quel est le député à qui on a volé 100 millions de FCfa ? Le redoutable Moustapha Cissé Lô, membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) ne cesse d’enchanter l’opinion avec ses multiples révélations et dénonciations. Récemment, lors d’une émission à la 7TV, le parlementaire a révélé un vol d’un montant de 100 millions de FCfa chez un collègue député, très prolixe et fertile en imagination…

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 08:00 | | 1 commentaire(s)|

La guerre des mots, tendant à des dénonciations est une épreuve pénible. Rien ne se pardonne et tout se dit de manière voilée. Est-ce un manque de courage ou une volonté tout simplement de nuire. Reste à savoir les vraies motivations dans l’option, consistant à larguer une insanité dans le jardin de l’autre, un rival politique ou proche en désaccord.



Le vol d’un montant de 100 millions de FCfa, dérobé chez un député inconnu, fait davantage peur dans la manière de gérer des autorités, l’économie du pays. Rien ne justifie la possibilité d’avoir un tel montant financier à garder dans une maison. Alors que les banques ne manquent pas. Ne serait-ce que pour sécuriser ses fonds.



Cette révélation, déclinée de manière détournée et désintéressée, poussent Leral et une bonne partie de l’opinion, à vouloir connaître dans la foulée, l’identité de ce député. Puisque Cissé Lô qui a largué cette bombe, n’a pas cité directement de nom. Un acte qui semble placer les Sénégalais dans une épreuve de jeu de devinettes.



Non seulement, l'accusation vise un député, mais elle ternit ausssi l'image d'une certaine presse corrompue, impliquée, privant les Sénégalais d'un droit à l'information.



Ainsi, le plus drôle dans cette affaire, c’est qu’un montant aussi colossal puisse être gardé par un seul homme jusqu’à se voir dépouiller, sans bruit. L’hypothèse plausible dans ce genre de scénario, pense-t-on, c’est que peut-être s’il y a vol, le voleur serait un proche parent ou collaborateur.



Seulement, Cissé Lô, connu pour son courage, devrait être explicite et plus téméraire pour faciliter la compréhension de cette histoire de vol aux Sénégalais. Sinon…



