Dg de l’Agence de l’état civil du Sénégal, Aliou Ousmane Sall fait dDcteur Honoris Causa à Tunis

La Communauté universitaire du Cvpt Education Tunis va remettre le titre de Docteur «Honoris Causa» à Aliou Ousmane Sall, le 19 octobre prochain. Le Directeur général de l’Agence nationale de l’état civil du Sénégal (Anec) et par ailleurs adjoint au maire de Bokidiawé a été distingué pour son parcours exemplaire dans la marche de son pays. De cette trajectoire auréolée de défis relevés, il jouit d’une carrière riche en expériences dans le secteur public où il est reconnu pour son expertise en matière de planification et de gouvernance.



D'aprés Bes Bi, M. Sall, qui a joué un rôle clé dans les stratégies mises en place visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité des services d’état civil au Sénégal, s’est illustré dans l’Anec par des projets ambitieux de digitalisation de l’état civil, visant à faciliter l’accès des citoyens à leurs documents et à renforcer la sécurité des données personnelles. En Tunisie, il recevra ainsi la remise des insignes de Docteur «Honoris Causa», distinction honorifique de haut rang, qui rend hommage à des personnalités étrangères qui honorent le monde par leur contribution, leur engagement et par les valeurs qu’elles portent, dans les domaines de la politique, culture, art, économie ou des sciences.