Diagnostic des soins chirurgicaux en Afrique : Dakar accueille une réunion des experts Le Sénégal va accueillir au mois de mai la réunion des experts africains et internationaux pour faire le diagnostic de l’état actuel des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques dans les 47 pays membres de la région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette rencontre internationale sera suivie par une session présidentielle sur la même thématique sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

L’annonce est du ministre de Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui séjourne actuellement à Rotterdam pour préparer la visite du plus grand navire hôpital sur le continent, «Global Mercy», nous dit « L’As »



A en croire le ministre de la Santé, ces deux rencontres représentent une immense opportunité pour les pays africains de s’orienter vers l’intégration de la chirurgie dans les soins de santé primaires.



Abdoulaye Diouf Sarr renseigne aussi que le Sénégal sera le premier pays hôte de “Global Mercy”. D’après lui, l’arrivée du nouveau navire hôpital est un évènement majeur pour le Sénégal et pour tous les pays partenaires de «Mercy Ships». Le nouveau navire-hôpital sera mis en service au Sénégal au mois de mai 2022



Par Fara Michel Dièye