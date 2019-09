Diakhao: La fille aînée du dernier Bour Sine n'est plus.

La princesse du Sine Coumba Mody Diouf s'est éteinte. Fille aînée du dernier Bour Sine Mahécor Diouf a rendu l'âme ce vendredi vers 17heures.

Âgé de 100 ans Coumba Mody Diouf a été de son vivant la chef de la famille royale dans la capitale du Sine.

D'une générosité légendaire selon notre source elle a tout au long de sa vie occupé la lourde fonction d'aînée de la famille de Bour Sine.

Elle assurait la transmission de l'histoire du Sine et l'oeuvre des différents rois du Sine à la jeune génération.

Coumba Mody Diouf, une icône s'en est allée. Elle sera inhumée ce Samedi à 14h à Diakhao (Fatick).



Abdoulaye Diallo

leral.net Fatick





