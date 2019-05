Dialogue National : Cheikh Tidiane Sy, aussi, désobéit à Me Wade Oumar Sarr n’est pas le seul à défier Me Abdoulaye Wade, en annonçant sa participation au dialogue national de ce matin. L’ancien ministre de l’Intérieur, également très fidèle de l’ex-chef de l’Etat, a décidé de ne pas suivre le ‘’ndiguel’’ du pape du Sopi. "L’As" annonce, en effet, que Cheikh Tidiane Sy répondra bien à l’appel du Président Macky Sall.

