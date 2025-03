Dialogue entre l’Etat et les Communautés religieuses : Le Conseil national du Laïcat salue l’ouverture de la Direction des Affaires Religieuses Le président du Conseil national du laïcat (CNL), Jean Philippe Abraham Tine, a exprimé sa satisfaction quant à la volonté d’ouverture et de dialogue manifestée par le Directeur des Affaires religieuses, Djim Dramé, notamment dans la gestion des relations entre l’État et les communautés religieuses. Source rts.sn

S’exprimant lors d’une visite de courtoisie de Djim Dramé au siège du CNL à Dakar, Jean Philippe Abraham Tine a souligné l’importance de cette rencontre, qui a permis d’aborder plusieurs sujets essentiels tels que la prise en charge des séminaires, la catéchèse, l’achèvement des travaux du sanctuaire marial de Popenguine, ainsi que d’autres questions nécessitant un approfondissement.



« Nous voulons dire merci au Directeur d’avoir pensé à rencontrer le laïcat. Nous avons discuté de nombreuses questions et nous nous engageons à collaborer étroitement pour la mise en œuvre des solutions », a déclaré le président du CNL.



Le Conseil national du Laïcat, qui regroupe les associations et mouvements d’action catholique, considère que cette nouvelle direction pourrait être une interface efficace entre l’Église et l’État sur plusieurs dossiers.



Jean Philippe Abraham Tine a insisté sur la nécessité de consolider la place de l’Église dans la dynamique d’institutionnalisation des relations entre l’État et les confessions religieuses.



Toutefois, il a aussi alerté sur l’importance de bien faire comprendre aux citoyens, le rôle de cette structure, afin d’éviter d’éventuels malentendus. « Ce travail d’explication est crucial », a-t-il souligné.



De son côté, le Directeur des Affaires religieuses, Djim Dramé, a réaffirmé l’engagement de son institution à préserver et renforcer le modèle sénégalais de cohabitation religieuse, fondé sur la tolérance et le respect mutuel.



« La Direction a été créée pour s’occuper de toutes les religions du Sénégal. Il est donc tout à fait logique de venir rencontrer le Conseil national du Laïcat pour échanger, écouter et travailler ensemble autour des valeurs de tolérance, de respect mutuel et de compréhension », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur l’importance de cette collaboration, soulignant que le modèle sénégalais de vivre ensemble est un exemple à préserver et à promouvoir à l’international.



À l’issue de cette rencontre, le président du CNL a annoncé une prochaine séance de travail au cours de laquelle, les préoccupations et propositions concrètes du laïcat seront examinées, en vue de leur matérialisation.



Cette initiative marque ainsi un nouvel élan dans les relations entre l’État et les différentes confessions religieuses, avec une volonté affichée de dialogue et de coopération, pour une meilleure prise en charge des préoccupations des communautés religieuses du Sénégal.



