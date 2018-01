Dialogue entre le ministre de la Fonction publique et les Syndicats d’enseignants : les non-invités crachent du feu sur Mariama Sarr

C’est toujours la discorde entre le Gouvernement et les Syndicats des enseignants. Le journal Les Echos rapporte que Madame le ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr, qui avait convié certains syndicats d’enseignants légitimes selon elle, d’après les résultats des élections de représentativité des syndicats des enseignants, a été la cible d’attaque des «recalés».

Parmi ceux non autorisés à partager la même table qu’elle, il y a le Grand cadre, la Fédération des enseignants du Sénégal (Feder) et l’Union des enseignants du Sénégal (Ues).

Pour Dame Mbodji de la Feder, «Mariama Sarr n’a rien compris. On lui a confié un département très technique alors qu’elle n’a aucun niveau pour comprendre ces problématiques».

Quant à Omar Waly Zoumarou du Grand cadre, ce n’est pas le moment de se laisser marcher dessus. «Notre objectif n’est pas de palabrer avec le ministre. Nous voulons juste régler le problème des enseignants autour d’une table», peste le syndicaliste.







