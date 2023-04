Dialogue et paix: Macky Sall matraque la société civile Le Président de la République, Macky Sall s’est attaqué au mouvement « Jamm mo gueune 3ème mandat », initié par des acteurs de la société civile et une partie de l’opposition. Ces initiateurs, regrette-t-il, sont motivés par la violence et rien d’autre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

« Ils prônent la violence et non le dialogue. S’ils veulent la paix, ils doivent prôner le dialogue, au lieu de se radicaliser en disant que l’actuel Président ne doit pas se représenter », a déploré le chef de l’État.



Le Président refuse toujours de se prononcer sur sa propre candidature à la présidentielle de février 2024. Il a invité les Sénégalais à attendre sa décision qui sera communiquée ultérieurement. « Le moment venu, je parlerai. Que ceux qui sont pressés sachent raison garder. Il y en a certains qui ont soulevé ce dossier depuis 2012″, déclare Macky Sall.



« Ils ne sont intéressés que par le départ du Président de la République. Que ceux qui présentent leurs candidatures me foutent la paix et me laissent travailler. Mon mandat prend fin au 02 avril 2024. Qu’ils soient des démocrates », précise le Chef de l’État.





