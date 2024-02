Dialogue initié par Macky Sall: Moustapha Niasse invite tout le monde au sens de la responsabilité Après l'appel au dialogue du Président de la République et le refus de répondre par une opposition radicale, la conférence des leaders de Bby invite toutes les forces vives de la nation à répondre à cette concertation. Présidant la rencontre, Moustapha Niasse a apprécié le contenu de l’entretien que le chef de l’État Macky Sall a eu avec la presse, jeudi dernier.

“Cet entretien aura marqué l’opinion nationale et internationale par la clarté et la précision des mesures annoncées, conformément à tous les engagements inscrits dans le communiqué publié par la présidence de la République, le lendemain de la décision numéro 1/c/2024 du Conseil constitutionnel en date du 15 Février 2024”, a souligné l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.



Dans cette même perspective, la coalition présidentielle compte apporter tout son soutien à son président pour la parfaite réussite du dialogue. Et d’ailleurs, cette même coalition invite toutes les “forces politiques du pays sans exclusive”, la société civile et l’ensemble des “forces vives de la nation” à prendre part à ce dialogue “salutaire”.



“La coalition Bby attend de ce dialogue qu’il soit encore une fois, un grand moment de concertations ouvertes et franches sur les conditions d’organisation d’une élection apaisée, telle que souhaitée par le président de la République, afin que le Sénégal en sorte renforcé comme grande une nation attachée à son statut d’État de droit et déterminée à poursuivre résolument la construction démocratique de son développement”, a réaffirmé le président de l’Alliance des forces de progrès AFP.



Ainsi, Moustapha Niasse lance un appel aux 291 composantes de Bby à s’unir pour garantir la victoire du candidat Amadou Bâ dès le premier tour. Il a exprimé le voeu de ses pairs d’aller à une élection apaisée, inclusive et démocratique. "Nous avons apprécié le contenu de l'entretien accordé à des médias nationaux. Nous lui apportons tout notre appui pour la tenue du dialogue. Bby invite toutes les forces vives de la nation à prendre part à ce dialogue. Le sens du compromis devrait se conjuguer avec le sens de la responsabilité. Bby appelle à l'unité et la cohésion dans nos rangs", lance le SG de l'Afp.



