Dialogue inter confrérique: Des membres de «Sopey Al Amine» ont gâté les pèlerins en partance pour Touba

Portée sur les fonts baptismaux en 2016, l’association «Sopey Al Amine» de Tivaouane s’est illustrée encore cette année, dans la consolidation du dialogue inter confrérique, le renforcement des relations séculaires entre la famille d’El Hadji Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, tissées par l’histoire et la foi. C’est dans ce cadre que l’association s’est mobilisée au carrefour de la route de Mboro de Tivaouane, pour distribuer des «bernde» aux fidèles mourides en partance pour Touba, à l’occasion de la célébration du Grand Magal, nous dit "L'As".



Des repas, de l’eau, du café, du thé, des gâteaux, etc. ont été mis à leur disposition ; une manière selon Pape Momar Gaye, président de l’association, de souhaiter un bon Magal aux pèlerins. Il explique : « Cette activité est organisée pour manifester notre solidarité à l’endroit des pèlerins en partance pour Touba, au nom de toute la communauté musulmane. Il suffit de passer en revue les 7 dernières éditions, pour comprendre tout le sens de cette journée.



Cette manifestation est une occasion, une expression de l’acceptation du legs reçu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine dont le souhait permanent a toujours été que tous les musulmans soient unis. C’est ainsi qu’il voulait qu’à chaque occasion, notamment celle de la célébration du Magal de Touba, que la jeunesse tidjane manifeste toute sa considération à l’endroit de ses frères mourides. Ce legs et ce ndigël ont été renouvelés par l’actuel Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, dès l’entame de sa mission à la tête de la confrérie. Et mieux, il a insisté sur la nécessité de perpétuer ce legs aux générations futures ».



C’est pour cette raison, dit-il, que l’association Sopey Al Amine déroule cet agenda depuis 8 ans et dans une démarche prospective, pour que les générations futures comprennent en définitive, que Touba et Tivaouane forment une même famille indivisible. « Et pour renforcer ce processus et montrer à toute la communauté comment nous portons cette mission à cœur, nous avons décidé de mettre en place un comité scientifique en vue de créer un site dénommé «Eutou Bamba ak Maodo», qui sera un espace de dialogue, de recueil d’informations, une opportunité pour tout le monde de mieux comprendre, de mieux cerner les liens symboliques qui ont en réalité toujours uni les deux hommes de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Seydi El Hadji Malick Sy. Ces liens séculaires ont été perpétués par les duos de Khalifes qui se sont succédé à la tête des deux Tarikha, en l’occurrence Serigne Fallou Mbacké-Serigne Babacar Sy, Serigne Abdoul Ahad Mbacké- Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine Serigne Sidy Makhtar, etc. », a-t-il indiqué.



A l’en croire, ledit site portera la mission de vulgariser le parcours des deux érudits Serigne Touba et El Hadji Malick Sy, les pactes qu’ils ont signés. Selon lui, cette action entre dans le cadre de l’élan de solidarité qui a été une forte recommandation du regretté Khalife des Tidjanes Serigne Abdoul Aziz Sy AlAmine. En effet, chaque année, à l’approche du Magal de Touba, il demandait à l’association Sopey Al Amine de s’organiser, de se mobiliser, pour montrer à tous les musulmans que l’Islam est un et indivisible.



Il s’y ajoute que son objectif et son ambition a toujours été d’œuvrer pour l’unité de tous les musulmans, l’unité de toutes les confréries. Il ajoute : « C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette association, et nous nous battons pour perpétuer son message, mais aussi la traduire en actes concrets. Après sa disparition, cette recommandation est devenue à la limite pour nous un héritage. Or un talibé digne de ce nom, quand il détient de son guide religieux un héritage de ce genre, il doit se battre pour se l’approprier ».



L’association «Sopey Al Amine» déroule également chaque mois de Ramadan, un vaste programme de solidarité avec la distribution de kits contenant des denrées alimentaires aux populations, sans aucune distinction, avec un accent particulier sur les familles démunies. Selon Pape Momar Gaye, l’association ambitionne d’élargir davantage cette assiette de solidarité, pour mieux être en phase avec les recommandations de son guide.