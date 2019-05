Dialogue national : Barthélémy Dias boycotte et met en garde les alliés de Khalifa Sall

Le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias décline l’invitation du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye; qui réunit au moment où ces lignes sont écrites, une partie de l’opposition pour les préparatifs au dialogue.



Le responsable du Parti socialiste et proche de Khalifa Sall estime qu’il hors de question de participer à cette rencontre, où les « termes de références sont arrêtés de façon unilatérale ». « Le Sénégal n’a pas besoin de dialogue politique mais (plutôt) un dialogue national, qui prétend une démarche inclusive en associant la société civile, les partis politiques et surtout les syndicats », lance-t-il sur la RFM.



Mieux encore, Barthélémy Dias soutient qu’il n’est pas question pour la coalition "Idy2019" et le Front de résistance nationale (Frn) auxquels ils appartiennent, de s’asseoir à la même table avec le pouvoir, qui selon lui, détient « en otage Khalifa Sall » et « exerce le chantage sur Karim Wade et le Pds ».



S’adressant «à ceux qui ont pris la responsabilité de répondre à l’invitation du ministre de l’Intérieur", Barthélémy Dias dit respecter leurs positions et leur indépendance », mais il prévient qu’il « prendraient sur eux la responsabilité de la rupture avec le groupe des Khalifistes ».

