Dialogue national : Barthélémy Dias demande à l’opposition de quitter la table des négociations Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a demandé à l’opposition de quitter le dialogue national lancé depuis plus d’un mois, à l’initiative du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

« Je demande à l’opposition de quitter la table des négociations. En allant à ce dialogue, l’opposition avait des préalables et pas des conditions. Elle avait une bonne foi et une volonté de bien faire. Mais le président Macky Sall a posé des actes contraires à la démocratie avec cette affaire Khalifa Sall », a dit Barthélémy Dias dans l’émission Grand Jury de la RFM, dénonçant le maintien en prison de l’ancien maire de Dakar.

« Qu’on ne nous parle pas de fichier électoral et autres. Macky Sall n’est pas un homme d’Etat, pas un homme politique, pas un homme digne de confiance », a encore dit l’ancien député.



