Dialogue national I Dr. Cheikh Guèye : Un acteur clé de la réflexion sur le développement durable et la gouvernance au Sénégal et en Afrique Cheikh Guèye est docteur en géographie de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, où il a soutenu une thèse portant sur la ville de Touba et la confrérie mouride. Spécialiste de l’urbanisation et environnementaliste, il a concentré ses recherches sur les pays tropicaux et s’est particulièrement intéressé aux questions liées aux religions, aux territoires et aux identités. Depuis plus de 30 ans, il explore des thématiques telles que le développement, le changement climatique, la migration, la mondialisation et les politiques publiques, en mettant l’accent sur les dynamiques sociales et économiques propres au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Dr. Guèye a consacré une grande partie de sa carrière, à comprendre et à analyser les enjeux socio-économiques et environnementaux du Sénégal. Sa thèse sur la ville de Touba et la confrérie mouride a marqué le début de son exploration des relations complexes entre urbanisation et pratiques religieuses. Cette expertise est aujourd'hui mise à profit dans divers rôles de leadership et de coordination au sein d’organisations sénégalaises et africaines, en tant que :



Responsable de la Veille et de la Prospective à l'IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale), où il coordonne des projets de recherche sur des enjeux majeurs du développement agricole et rural.



Parallèlement, il occupe plusieurs positions clés qui renforcent son influence dans la sphère académique et citoyenne :



Secrétaire général du Réseau des think tanks sénégalais (SENRTT), une plateforme de réflexion stratégique sur les politiques publiques et le développement.



Membre de l’initiative DIISOO (Mobilisation nationale pour l’Engagement citoyen, la Souveraineté, l’Unité et la Refondation) et de l’Observatoire Citoyen des Politiques Publiques (OCIPP).



Secrétaire général du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS), une organisation qui œuvre pour le dialogue interreligieux et la cohésion sociale au Sénégal.



Secrétaire permanent du Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA), une initiative continentale visant à produire des rapports sur le développement africain, pour l’Afrique et par l’Afrique. Le RASA a déjà publié deux rapports et le troisième est en cours de préparation.



Dr. Guèye est également reconnu pour son engagement dans des initiatives visant à promouvoir la gouvernance et la justice sociale. Son rôle dans le développement de la réflexion alternative sur le développement durable et son engagement dans des forums nationaux et internationaux, font de lui un acteur clé de la réflexion sur les modèles de gouvernance en Afrique. Son travail vise à favoriser des solutions de développement inclusives, notamment à travers des initiatives liées à l’économie sociale et solidaire.



En plus de ses activités de coordination et de réflexion, Dr. Guèye est un auteur prolifique, avec une dizaine de livres à son actif et de nombreux articles publiés dans des ouvrages collectifs. Ses écrits abordent des sujets variés liés au développement durable, à la gouvernance et à l’islam en Afrique. Parmi ses ouvrages récents, on trouve "Nouvelle vision pour la transformation du Sénégal : leviers stratégiques de rupture" (2025), et "Deremakngerem, la philosophie du développement intégral dans la Muridiyya" (2022).



Dr. Guèye a également coordonné des livres collectifs tels que "Sénégal post-COVID19 : souveraineté et rupture" (2021) et "État, Société et Islam au Sénégal, un air de nouveau temps" (2015), qui interrogent les dynamiques sociales et politiques du Sénégal et de l'Afrique, en particulier dans le contexte des défis post-pandémie.



Ce qui distingue particulièrement Dr. Gueye, c’est sa capacité à créer des ponts entre les secteurs. Sa vision inclusive et son aptitude à fédérer autour de causes communes, lui permettent d'agir comme un médiateur dans des contextes parfois complexes. En effet, son équidistance vis-à-vis des plateformes et cercles politiques, scientifiques, sociaux et religieux, lui permet de promouvoir le dialogue et la collaboration entre des groupes souvent divergents. Cet engagement pour l'unité et la stabilité du Sénégal, nourri par ses multiples responsabilités, fait de lui un leader reconnu et respecté, capable de rassembler les acteurs autour de solutions partagées.













Dr. Doudou Ndiaye

Communicant

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook