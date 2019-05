Dialogue national: La présence physique d'Ousmane Sonko réclamée

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 03:00 | | 0 commentaire(s)|

Les camarades d’Ousmane Sonko se sont réunis au sein du conseil d’orientation pour discuter de l’actualité du parti. Sous la coordination d’Alioune Raki

Sall, Pastef les Patriotes/Front républicain a évoqué toutes les questions liées à la vie du parti, partant du résultat de l’élection présidentielle. Dans un débat houleux et contradictoire, les camarades du leader du Pastef ont invité Ousmane Sonko à prendre part au dialogue national suivant l’article 4 des statuts du parti qui consacre le caractère républicain de Pastef. La rencontre très houleuse a permis de vider le débat sur le revers de la présidentielle du 24 février dernier mais aussi les turbulences et la tension croissante au sein du parti.



Après des débats nourris, le comité considérant les atermoiements sur la position politique du parti a condamné les contempteurs du Pastef qui exploitent les erreurs et manquements inhérents, estimant que la formation politique doit indiquer une ligne claire et objective. Ainsi, la recommandation

a été faire au leader Ousmane Sonko de participer physiquement au dialogue qui démarre le 28 juin prochain et de porter la position politique du parti sur ces questions essentielles et vitales.



Avec Kritik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos