Dialogue national: Le mandat de Famara Ibrahima Sagna et de son équipe prolongé!

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés L'Observateur, Famara Ibrahima Sagna et de son équipe bénéficient d’une prorogation de trois mois de leur mandat. Le le chef de l’État a signé un nouveau décret allant dans ce sens.



Officiellement installé le le 26 décembre 2019, par le Président Macky Sall, Famara Ibrahima Sagna a vu son mandat en tant que président du Dialogue national, arriver à terme, selon les termes de référence du décret portant création dudit comité. « La mission du Comité ne peut excéder trois mois à compter de la date de son installation», précise le décret.

