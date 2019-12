Dialogue national: Les attentes de Famara Ibrahima Sagna, à la tête du Comité de pilotage

Famara Ibrahima Sagna a été officiellement installé à la tête du Comité de pilotage du Dialogue national par le président de la République, Macky Sall. Lors de son allocution, M. Sagna a invité toutes les parties prenantes (opposants, membres de la mouvance présidentielle, ministres, société civile, députés, ect..), à conjuguer le même verbe afin « de construire un espace d’entente, de stabilité politique et sociale, de paix où il fait bon vivre pour tout le monde ».



Famara Sagna a étalé toute sa fierté d’être choisi par le Chef de l’Etat, Macky Sall, pour réaliser son rêve d’un Sénégal de concorde et de stabilité.



Rappelant le sens du Dialogue national qui a été initié par le Président Macky Sall, Famara Ibrahima Sagna de déclarer : « Le Dialogue que nous voulons, doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent ».



Ainsi, il a jouté : « C’est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils, qui l’organisent, entre acteurs, différents de statuts motivés par le désir et la volonté patriotiques de construire un espace d’entente, de stabilité politique et sociale, de paix où il fait bon vivre pour tout le monde ».



Devant les autorités de la classe politique et de la société civile venues assister à la cérémonie, M. Sagna a tenu à leur faire savoir que ce dialogue « n’est pas l’énoncé des démonstrations et d’avis divergents par la volonté de concurrence et d’émulation crypto-personnelle, ni une querelle, encore moins des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes ».



A retenir que le Comité de pilotage du Dialogue national compte 86 membres.