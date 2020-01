Dialogue national- Moundiaye Cissé: "L'opposition présente est prête à entrer dans un gouvernement de Macky Sall"

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

" Nous avons une opposition qui participe au Dialogue national. Cela veut dire qu'elle va donner sa contribution, sa vision sur la politique définie par Macky Sall et voir avec lui, comment définir les politiques publiques. À ce niveau, la logique voudrait qu'elle participe aussi à la cogestion. Ce qui donne l'opportunité d'entrer dans un gouvernement de majorité élargie.



Je suis d'avis que l'opposition présente dans le Dialogue national est prête à entrer dans un gouvernement du Président Macky Sall. C'est leur droit. Mais dans une République, nous avons besoin d'un équilibre. Autrement dit, une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose.



Aujourd'hui, toutes les prémices d'un gouvernement d'ouverture sont là ", martèle le président de l'Organisation non gouvernementale (Ong) 3D, Moundiaye Cissé, dans un entretien accordé au journal "Tribune".

