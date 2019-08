Dialogue national : ces points d’achoppement qui bloquent le processus Le dialogue national semble avoir pris du plomb dans l’aile, surtout la commission politique. Et pour cause, la majorité et l’opposition butent sur la demande de cette dernière de commettre des experts étrangers pour auditer le fichier électoral et passer au crible le processus électoral. Une demande que refuse de satisfaire le pouvoir, estimant que des experts nationaux sont bien capables d’accomplir une telle mission, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, la question du report des élections locales reste en suspens, puisqu’aucune date n’a encore été retenue pour tenir les prochaines joutes électorales. Autant de questions sur lesquelles les différents acteurs n’ont pas encore trouvé de réponses.

Une solution devra toutefois être trouvée au plus vite, surtout que cette commission a juste 4 mois pour tenir ses 29 séances de dialogue.



