Dialogue national : l’opposition en rangs dispersés Alors que le Front national de résistance (Fnr), notamment la frange « flexible » de la bande à Mamadou Diop Decroix a donné son feu vert pour participer au dialogue national qui démarre demain mardi, une frange de cette opposition s’est radicalisée et rejette l’appel du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de l’aile dure regroupée autour du Congrès de la renaissance démocratique « And Dekkil Bokk » des partis Act d’Abdoul Mbaye, de Rv de Thierno Alassane Sall ou encore de Tekki de Mamadou Lamine Diallo. L’observateur souligne en effet, que ce groupe de partis de l’opposition a opposé un niet catégorique au dialogue, évoquant un problème de convergence d’idées entre les leaders de l’opposition.

