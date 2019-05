Dialogue national: la commission cellulaire installée, les travaux démarrent le 10 ou le 11 juin 2019 C’est fait, la commission cellulaire indépendante qui doit diriger le dialogue national a été installée ce vendredi matin à la Direction générale des élections (DGE), sous la présidence de Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l’Intérieur s’est félicité du consensus trouvé pour le choix de ces hommes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 13:22 | | 1 commentaire(s)|

Choisi pour diriger cette commission, le général Mamadou Niang, après avoir remercié ceux qui l’ont désigné, a indiqué qu’« il faut scruter l’avenir désormais et éviter les acteurs de la dévastation et de la division ».



Les professeurs Babacar Kanté, Alioune Sall et Mazide Ndiaye de la société civile, accompagneront le général Niang pour diriger les travaux du Dialogue national qui démarrent le 10 ou le 11 juin prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos