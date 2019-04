Dialogue national : la procédure enclenchée

N’en déplaise à ses contempteurs, Macky Sall entend bien matérialiser son appel au Dialogue lancé au lendemain de sa réélection et réitéré lors de sa dernière adresse’ à la nation à l’occasion de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



En réunion du Secrétariat Exécutif National de l’Apr, le chef de l’Etat a demandé expressément à son ministre de l’Intérieur, de prendre langue avec les acteurs, notamment la classe politique et la société civile, pour définir de commun accord, le cahier de charges et les termes de référence de la Journée nationale du Dialogue du 28 mai prochain.



A ce titre, le Président Macky Sall a instruit le ministre de l’Intérieur de prendre langue avec tous les acteurs politiques, les membres de la société civile et toutes les forces vives de la Nation.











