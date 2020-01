Dialogue national: le bureau du Comité de pilotage et les commissions installés aujourd’hui Le bureau du Comité de pilotage du Dialogue national et les différentes commissions seront installés aujourd’hui, lors de la réunion du comité qui se tiendra à partir de 10 h, au Building administratif Mamadou Dia, dirigée par le président du comité Famara Ibrahima Sagna, ce lundi.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos