Dialogue national : le comité de pilotage mis en place Le comité de pilotage du Dialogue national a été mis en place suite au décret N°2019-1106, signé par le président de la République en date du 3 juillet 2019. Ce comité est chargé de conduire, selon une méthode consultative et participative, le dialogue national, en vue de formuler des propositions consensuelles et toutes autres propositions retenues soumises à son examen, souligne l’article premier du décret.

Ce comité de pilotage sera dirigé par une personnalité neutre nommée par décret. Il comprendra, entre autres, 5 représentants des pouvoirs publics, 7 de la majorité, 7 de l’opposition, 5 des non-alignés, 5 de la société civile, entre autres.



Des commissions politique, économique et sociale, ressources naturelles (pétrole, gaz, mines…), environnementale, paix et sécurité ; seront créées sous la supervision du comité de pilotage.



Le comité de pilotage se réunira chaque fois que de besoin, sur convocation de son président et fixera librement ses règles de fonctionnement.



Le comité de pilotage du Dialogue national, au terme de sa mission qui ne dépassera 3 mois, soumettra au président de la République son rapport contenant les conclusions issues du dialogue.

