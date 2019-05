Dialogue national : le général Mamadou Niang et son équipe installés demain Le dialogue national déroule sa feuille de route. Au lancement du processus, mardi dernier, ont suivi la désignation du facilitateur, Famara Ibrahima Sagna, et du président du comité de pilotage, le général Mamadou Niang. Ce dernier sera d’ailleurs installé demain à la direction générale des élections. Ce sera avec toute son équipe. Il s’agit de Abdou Mazide Ndiaye, des professeurs Babacar Kanté et Alioune Sall. Les parties prenantes ont deux semaines pour désigner leurs représentants qui devront figurer dans le comité préparatoire.

