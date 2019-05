Dialogue national : « nous avons besoin d’un pacte de stabilité, pas d’une société de connivence », selon Aliou Ndiaye Le journaliste Aliou Ndiaye a invité les différentes parties prenantes au dialogue national, qui démarre ce matin au palais de la République, à mettre en avant les questions d’intérêt national, et ne pas focaliser les débats sur un deal politique. « Nous avons besoin d’un pacte de stabilité, pas d’une société de connivence », a-t-il dit sur la RFM. Le patron de Pikini Production a invité les autorités à éviter que « le Sénégal ne soit un terreau fertile aux prédateurs occidentaux, au moment où des ressources comme le pétrole et le gaz sont découvertes sous notre sol ».

