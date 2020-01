Dialogue national : réunion des présidents de commissions, vendredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Le président du comité de pilotage du dialogue national et les présidents désignés des différentes commissions de cette instance tiennent vendredi une rencontre de concertation, annonce un communiqué.



La rencontre sera notamment l’occasion de discuter “du calendrier des travaux et des lieux retenus” pour leur déroulement, sans compter d’autres questions portant sur le fonctionnement des commissions.

Plusieurs points sont inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre dont la tenue a été décidée à l’issue de la dernière séance plénière du comité de pilotage, le 16 janvier dernier, informe la même source.

