Dialogue national sur la Justice : Me Aissata Tall Sall valide, mais préfère un autre format Même si elle apprécie positivement le Dialogue national sur la Justice, Me Aissata Tall Sall qui a reçu son carton d’invitation, pense qu’on aurait pu trouver un meilleur format de discussions et de débats approfondis autour du système judiciaire au Sénégal, au regard de la gravité et de la densité du sujet.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

"L’As" informe que, l’ancienne maire de Podor reste néanmoins disponible pour apporter sa contribution à l'amélioration de notre système judiciaire, dont la plus brûlante des urgences, au-delà des textes qui gouvernent notre justice, ressort des conditions matérielles de travail de ses acteurs.



A l’en croire, ce vaste et important chantier auquel le président Macky Sall, via le Promij, a déjà affecté 250 milliards FCfa de crédits pour la réalisation de tribunaux, de Cours d'Appel et de prisons, doit être poursuivi. Me Aissata Tall Sall est d’avis que « la continuité de l'État nous impose de poursuivre et surtout, de finir cet énorme chantier voué à la modernisation et à la performance de nos services judiciaires ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook