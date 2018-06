Dialogue national sur le gaz et le pétrole - Mamadou Diop Decroix, FPDR: « nous ne prendrons pas part à ces discussions-là »

« Sur le pétrole et le gaz, il a déjà tout signé. Le président de la République met toujours la charrue avant les bœufs. Il nous a fait voter une loi sans auparavant nous donner les matériaux nécessaires, les documents permettant vraiment de documenter, l’Institution parlementaire sur les accords, les contrats signés. Tout cela devrait être mis sur la table comme cela se fait aux Etats-Unis par exemple. (…).



En tout cas, au niveau du FPDR, on a décidé de ne pas prendre part à ces discussions-là. Ce dialogue va servir à quoi ? Il a déjà décidé de ce qu’il va faire en votant le projet de loi sans concertation. Maintenant, il veut nous inviter dans la mise en œuvre. C’est comme avec le parrainage, il décide de la façon dont les choses vont marcher, demande aux forces de l’ordre d’encercler l’Assemblée nationale et fasse de sorte qu’il y ait un vote sans débat. Puis, il met en place un comité de suivi pour la mise en œuvre de la loi sur le parrainage et demande à l’opposition de venir participer.



Ce n’est pas bien. On ne va pas prendre part dans cette affaire-là. S’il était animé de bonne foi, il nous aurait consultés avant même de procéder au vote du projet de loi l’autorisant à ratifier l’accord sur l’exploitation des ressources d’hydrocarbures signé entre le Sénégal et la Mauritanie. »









