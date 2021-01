Dialogue politique / Alassane Cissé, membre du pôle de la majorité: « L’opposition est-elle prête pour les élections ? »

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

L’opposition disait beaucoup de choses depuis le démarrage du Dialogue politique, presque près de 15 mois. Entre-temps, il a été constaté que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts à cause du bruissement de cette même opposition. « Nous, de la majorité, avions respecté les gentlemen agreement et avons pris nos responsabilités à chaque fois que de besoin et avons avalé toutes les couleuvres sans rechigner », a constaté Alassane Cissé, membre du pôle de la majorité.



D’après lui, l’opposition a toujours jeté l’opprobre sur la majorité, tout en faisant du dilatoire. Alors, il estime qu’il est temps que l’opinion soit informée de la forfaiture de cette opposition, qui ne peut prospérer que s’il y a confrontation dans la rue. « Elle joue avec le temps », relève-t-il.



Ainsi, il a évoqué les raisons qui poussent à rompre le silence depuis le début des discussions, en précisant que l’opposition avait exigé l’audit et l’évaluation du processus électoral. Durant plusieurs mois, elle a mis le dilatoire sur la définition des TDR. Mais, ces derniers temps, elle a fait chaise vide aux rencontres programmées pour la validation de la liste des experts proposés. Actuellement, l’opposition, découvre-t-on, est la seule entité qui, au prétexte des raisons évoquées, refuse de valider la liste des experts.



Alassane Cissé reste d’avis que tout le retard dans l’organisation des élections territoriales, leur incombe. Et, il est temps que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent que cette opposition a peur d’aller aux élections. Alors, prévient-il, sa responsabilité est engagée dans tout le processus. Puisqu’elle veut embraser la rue pour arriver à ses fins. « Je les accuse de forfaitures et de vouloir mettre le Sénégal à feu et à sang pour accéder au pouvoir », accuse-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos