Dialogue politique : Ass Ababacar Guèye dénonce un blocage volontaire du processus Ass Ababacar Guèye ne comprend pas les lenteurs actuelles dans le processus du dialogue politique. Le responsable du parti Rewmi en veut pour preuve l’installation de Famara Ibrahima Sagna qui n’est toujours pas effective dans le cadre de ce dialogue.

« En tant qu’acteur de ce dialogue, je ne peux pas comprendre qu’il y ait autant de retard pour mettre en œuvre l’audit du fichier électoral et le processus électoral. Les élections locales ont été reportées et une date n’a pas été fixée.



Pour moi, cela ne doit pas être lié à ces deux questions-là. Famara Ibrahima Sagna n’a pas été installé, 2 mois après le début du dialogue. Soit on l’installe, soit on l’écarte pour permettre au général Mamadou Niang d’enclencher ce dossier », a-t-il déploré sur la RFM.

