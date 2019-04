Dialogue politique: Le PM Boun Abdallah Dionne reçu par Me Wade le Premier ministre, Mahammad Dionne, a été reçu par Me Wade au Terrou-Bi où l'ancien chef de l'État réside, hier dimanche, au nom du chef de l'État, dans le cadre de l'appel au dialogue lancé par Macky Sall, rapporte "Le Témoin".

Il était accompagné du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, alors que Me Wade était entouré de son épouse et de Me El Hadji Amadou Sall.



De là à s’attendre à une décrispation dans les relations entre l’ex-chef de l’Etat et son successeur... Les prochains jours nous édifieront certainement.

