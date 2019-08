Dialogue politique: Seydou Guèye demande aux « boycotteurs » de rejoindre la table des discussions Le ministre-conseiller Seydou Guèye ne désespère pas de voir les « boycotteurs » du Dialogue national, à l’image du Parti démocratique sénégalais, de Pastef ou encore Abdoul Mbaye et compagnie, rejoindre la table des discussions.

Le porte-parole de l’Apr a lancé un énième appel à leur endroit, pour leur demander de rejoindre la table des discussions.



« Discuter de nos problèmes sans que personne ne nous indique la voie à suivre et prendre les meilleures décisions, est signe de maturité et de souveraineté qui ne peut que nous valoir le respect des autres », a dit le porte-parole de l’Apr sur la RFM.



Seydou Guèye a affirmé que « les discussions sont très ouvertes et que tous les points de consensus, notamment sur le fichier électoral ou le processus électoral, seront retenus ».

