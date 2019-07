Dialogue politique: l'opposition campe sur ses positions

Le dialogue politique tarde à aborder les questions majeures depuis son lancement en mai dernier. Pour cause, l’opposition campe sur ses positions et veut à tout prix débuter les discussions par l’évaluation du processus électoral, puis procéder à l’audit du fichier avant d’engager les débats sur les Locales.



Le coordonnateur du FNR, Déthié Fall reste formel : «nous (opposition) sommes pour qu’on respecte le calendrier républicain. Mais nous ne voudrions surtout pas aller à des élections qui sont organisées dans les mêmes conditions que les élections législatives et présidentielles».



Mieux, le président de l’Union nationale patriotique (UNP), Moctar Sourang de préciser que le FNR «ne travaille pas sur des délais». Il estime, en fait, que le dialogue initié n’entre pas dans le cadre d’une «revue normale». A son avis, et il insiste là-dessus, «on est dans un dialogue politique».



Ainsi donc, il pense qu’il y a des questions préalables qu’il n’est pas possible de sauter à cause d’un délai. Revenant sur leur plateforme revendicative, il rappellera qu’après la présidentielle, l’opposition avait écrit un livre blanc où il a été noté «beaucoup de problèmes». Par conséquent, l’opposition persiste sur la nécessité de démarrer les discussions par deux objectifs spécifiques que sont : l’audit de la présidentielle et celui du fichier électoral.



Pour y aller vite, M. Sourang propose que des cabinets indépendants se chargent des audits parallèlement à la poursuite des discussions. «Maintenant, la question du report, si ça s’impose, nous aviserons», semble-t-il dire, pour modérer sa position. «Cette pression-là, on ne l’acceptera pas», a-t-il prévenu. Ce qui semble compromettre les chances de voir s’organiser les élections municipales à date échue, quand on sait qu’on est à 5 mois de la date prévue et qu’il est nécessaire d’obtenir un consensus pour modifier les règles du jeu.











