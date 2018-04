Dialogue politique : l’opposition de Saint-Louis refuse la main tendue de Macky Sall

La section Saint-Louis du Front démocratique de résistance qui regroupe toutes les formations politiques de l'oppisition, rejette la main tendue par le président de la République qui, depuis la France, a lancé un appel au dialogue.



En conférence de presse le 21 avril, le Front par la voix de son porte-parole du jour, Me Alioune Abatalib Guèye, c’est un énième appel au dialogue qui est ‘’ une tradition au Sénégal’’. L’ancien député de souligner que, pour dialoguer, les deux parties doivent être de bonne foi et il doit exister un consensus sur les points à discuter. « Est-il opportun d’aller à ce dialogue ? »s’est-il interrogé. Pour lui, la réponse est non. « L’attitude de Macky Sall a donné raison aux leaders de l’opposition qui ont toujours refusé de répondre à cet appel au dialogue, car il est loin d’être sincère », a-t-il pesté. Le Front démocratique de résistance de Saint-Louis estime que la présence de l’opposition à ce dialogue, est inutile.



Ainsi, Me Guèye de demander à l’opposition de tirer les conséquences du 19 avril, d’oublier les ego et de faire face à ce pouvoir. « Répondre à cet appel ne servira qu'à rendre crédible ce que Macky Sall a fait », a-t-il soutenu. Et d’un ton ferme et catégorique, il dit : « nous refusons cette main tendue ; c’est une forme de dédouanement des actes antidémocratiques posés par le régime Sall », a-t-il lancé.











Enquête