Dialogue politique : le Frn disqualifie la société civile Prévu le 28 mai prochain, le dialogue politique lancé par le chef de l’Etat doit lever plusieurs écueils d’ici là. Alors que la majorité, par la voix de la ministre de l’Economie solidaire, sociale et de la micro-finance, Zahra Iyane Thiam a récusé Babacar Guèye et Mazide Ndiaye pour présider la commission cellulaire indépendante en vue du dialogue national, les considérant comme partie prenante, le Front de résistance nationale (Frn) a, à son tour, disqualifié la société civile.

« Ces personnes de la société civile doivent être des observateurs, des facilitateurs, être à côté de la commission, mais ne peut être la commission », a, en effet, déclaré Moctar Sourang, porte-parole du Fnr sur la RFM.



Selon lui, les anciens généraux ou magistrats à la retraite, connus pour leur indépendance et leur neutralité, ont le profil pour diriger la commission cellulaire indépendante.

