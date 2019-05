Dialogue politique : le fichier, le processus électoral, le chef de l’opposition, l’organe de gestion des élections… inclus dans les termes de référence La rencontre entre le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et l’opposition pour discuter des termes de références pour le dialogue national, prévu le 18 mai prochain, a démarré ce matin à l’hôtel Ngor Diarama. Entre autres sujets inclus dans les termes de référence, il sera procédé à l’évaluation de la dernière élection présidentielle, notamment dans son volet Mise en œuvre du parrainage. Le fichier, le processus électoral, l’organe de gestion des élections, le statut du chef de l’opposition, seront débattus, en vue de la révision du Code électoral qui sera soumis au gouvernement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Tout autre sujet désigné d’intérêt reconnu, sera également inclus dans les discussions.

Selon Aly Ngouille Ndiaye qui préside la séance, « l’objet de la rencontre n’est pas de changer les termes de référence ».



En effet, a souligné le ministre de l’Intérieur, une seconde rencontre est prévue le 16 mai prochain, pour étudier les propositions d’amendement des termes de référence. Lesquels amendements devraient être déposés au plus tard le 15 mai prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos