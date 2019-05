Dialogue politique: plaidoyer général en faveur de Khalifa Sall et de Karim Wade Plusieurs participants au dialogue national ont demandé au président Macky Sall, la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade, ce mardi au palais de la République.

De Sokham El Wardini à Aïda Mbodji, en passant par Oumar Sarr, ils ont été nombreux à lancer un appel au chef de l’Etat en faveurs des deux absents les plus présents.



Pour Mamadou Diop Decroix, le maintien de Khalifa Sall en prison et l’exil de Karim Wade, leur mise à l’écart de la dernière Présidentielle, constituent des « facteurs substantiels de persistance de la crise de confiance entre pouvoir et opposition ».

