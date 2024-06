Dialyse Touba: Les responsables sortent de leur mutisme et démentent Les responsables des hémodialysés de Touba ont rejeté d'un revers de main les accusations portées à leur encontre.

Dans cette interview accordée à Leral.net, Moustapha Diakhaté, président des Hémodialysés de la ville Sainte, a souligné que malgré un nombre insuffisant d'infirmiers dans les centres, la qualité et le sacrifice du personnel sont à saluer.



Concernant les accusations de corruption, il a également nié ces affirmations.



Plaidant pour une meilleure compréhension des horaires de travail des infirmiers, il a précisé que ceux-ci commencent les séances de dialyse à 4h du matin, il est donc normal qu'ils terminent leur service à 14h, compte tenu de leur sous-effectif.



Ils ont ainsi profité de cette tribune pour lancer un cri du cœur aux nouvelles autorités du pays. "Nous appelons les autorités à renforcer le nombre d'infirmiers dans les centres de dialyse à Touba afin que tous les malades puissent bénéficier de soins et d'une prise en charge adéquate."



