Diamaguène Sicap Mbao: La réception du nouveau poste de police interdite au maire Cheikh Aliou Bèye

Le maire, consterné par cette situation, a exprimé son désarroi : "Aujourd'hui, nous étions là pour réceptionner un bâtiment R+1 d'un coût d'un peu moins de 60 millions de FCFA, qui remplace complètement l'ancien bâtiment de la police. C'est une situation difficile qui menace la vie de nos forces de défense et de sécurité au niveau de Diamaguène Sicap Mbao."



M. Bèye a également souligné l'importance de la transparence dans la gestion des fonds publics, regrettant le manque d'implication des autorités dans ce processus de réception : "Normalement, si le bâtiment est terminé pour la réceptionner, il faut amener toutes les couches de la population. Parce que c'est dans le cadre de la transparence."



Revenant sur les détails de l'incident, le maire a expliqué : "Hier nuit (mercredi 21 février 2024), on avait tout calé parce qu'on avait parlé en premier lieu d'inauguration et on nous a dit que le maire n'inaugure pas si ce sont des bâtiments relatifs à la sécurité, c'est le ministère qui gère ça. Mais si c'est la réception, c'est la sous-préfecture, l'agence régionale de développement, le maire qui sont là. Mais à notre grande surprise, on a eu l'information que la hiérarchie aurait mis des pressions énormes sur toute la chaîne de commandement pour empêcher la communauté d'assister à la réception du poste de police aujourd'hui. Ça nous a surpris mais il n'y avait pas de réponses. Tout ce qu'ils nous disent c'est la hiérarchie."



De plus, l'accès au poste de police a été interdit à la presse par les forces de l'ordre, soulevant des questions sur la transparence et l'ouverture des autorités locales.



Birame Khary Ndaw