Diamaguene - Sicap Mbao : Un chauffeur détenteur de cinq cornets de chanvre indien fonce sur des policiers en civil Dimanche, aux environs de 18 h, les éléments de la brigade de recherches et d'intervention du commissariat de Diamaguene Sicap Mbao, non loin du fief de Siteu, ont arrêté six individus qui s'identifient comme suit : M. Diallo (né en 1997 et commerçant), P. Dia (né en 2003 et tailleur), K. Seck (né en 2006 et commerçant), M. Guèye (né en 2007 électricien), A. Fall (né en 1984 et charretier).

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2024 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Suivant le récit des sources de EnQuête, alors que des éléments étaient en mission de patrouille dans le secteur de Diamaguene-Sicap Mbao, ils ont aperçu un véhicule qui roulait à vive allure après avoir remarqué la présence policière.



Le conducteur, sommé de s'arrêter, a catégoriquement refusé en fonçant sur les policiers en civil. Après une course-poursuite, le conducteur persistant dans son allure dangereuse et mettant en danger les usagers de la route, a obligé l'un des agents a dégainé son arme avant de tirer sur un des pneus arrière. Ainsi est immobilisé le véhicule.



La fouille effectuée dans le véhicule leur a permis de découvrir cinq cornets de chanvre indien soigneusement dissimulés sous l’une des chaises arrière. Le chauffeur M. Diallo n'avait pas de permis de conduire. Tous les six sont écroués dans les locaux dudit commissariat pour association de malfaiteurs, conduite sans permis de conduire, refus d'obtempérer, détention et usage collectif de chanvre indien, et mise en danger de la vie d’autrui.



Le journal ajoute qu’en outre, lors de cette rencontre sportive, le dispositif d’anticipation sur des actions délictuelles fait par les limiers du commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies, a permis de procéder à l’interpellation de 19 personnes, dont quatre pour vols à l’arraché commis en réunion et deux pour rixe sur la voie publique.



Ils sont identifiés aux noms du livreur B. C. Ba âgé de 23 ans, du mécanicien M. Diallo qui a vu le jour en 1996, le charretier M. Diouf âgé de 24 ans, le soudeur L. Kane né en 2001, le charretier A. Cissé né en 2000 et le livreur M. Ndiaye né en 1997.



Au cours de ces manœuvres, ont renseigné nos interlocuteurs, cinq motos supportant plus de trois personnes et deux charrettes qui tentaient de rejoindre l’arène ont été également interceptées et immobilisées pour consumer leur volonté de nuire. Ils sont tous en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se poursuit et les mis en cause seront conduits au parquet à la fin de leurs auditions.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook