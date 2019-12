Diamaguène Sicap-Mbao : un bus tue un conducteur de moto Jakarta Un bus a mortellement heurté un conducteur de Moto Jakarta, hier à hauteur de Diamaguène Sicap-Mbao. Outrées, les populations ont attaqué le bus et le chauffeur, menaçant de brûler le véhicule. Il aura fallu l’intervention des gendarmes pour calmer tout le monde et exfiltrer le chauffeur, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos