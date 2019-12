Diamalaye: Le Khalife général des Layènes va célébrer des mariages collectifs le 4 janvier prochain Fidèle à une tradition établie depuis plusieurs décennies, le Khalife général des Layènes organise à des périodes précises de l’année, des cérémonies de mariages collectifs en vue de prévenir la débauche et faciliter le mariage pour ceux qui veulent s’unir, pour le bien de la communauté musulmane, dans la mesure du possible.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Ce moment solennel béni par le Khalife général est placé sous la coordination de la Fédération des Dahiras Layènes qu’il avait lui-même créée en 1968.



Organisé sous forme de Ziara général, cet événement communautaire constitue une occasion pour faire le bilan des activités annuelles, après avoir sillonné les différentes localités layènes du Sénégal, sous la direction de son Eminence, Serigne Baye Ndjine Thiaw Lahi.



Cependant, il a été remarqué lors des éditions précédentes, une confusion notoire au niveau de l’opinion par rapport à ces mariages collectifs, qui, à l’unanimité, sont faits avec le consentement des conjoints et de leurs familles.



Une conférence de presse sera tenue dans la journée du 04 Janvier 2020 dès 11h 00 mn, dans l’enceinte de Diamalaye, suivie de la cérémonie de célébration des mariages collectifs à partir de 15h.







source Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos