Diameguène Sicap-Mbao : un homme d’une trentaine d’années surpris sur le point de violer une fillette de 3 ans Les faits ont eu lieu au quartier Darou Rahmane à Diameguène Sicap-Mbao, hier dimanche, dans la matinée. Un homme d’une trentaine d'années, originaire d’un pays limitrophe, a été surpris dans une maison inhabitée, sur le point de violer une fillette de 3 ans.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 10:58

Mais le gaillard ne savait pas, selon l'Observateur qui rapporte les faits, qu’un certain Ibraihima Diallo, posté devant sa maison l’a aperçu au moment de s’introduire dans la maison avec la petite fille. Ibrahima Diallo qui a reconnu la fillette, alerte rapidement sa tante, ils courent tous les deux s’enquérir de la situation dans la maison désaffectée. Leur surprise a été énorme sur place. Le bonhomme avait les jambes écartées, le pantalon baissé, une main fermement posée sur la gamine pour l’empêcher de s’enfouir. La tante de la petite fille n’a pu s’empêcher de pousser de forts cris, qui ont poussé le malfaiteur à prendre ses jambes à son cou. Intercepté une première fois par Ibrahima Diallo, il parvient toutefois à s’enfouir, mais sera très vite rattrapé par la foule. Des coups de poing, de pied, tout y passe. En l’espace de quelques secondes, le bonhomme, le visage en sang, la lèvre fendue, du sable plein le corps, était très mal en point. Il a dû son salut à l’intervention de quelques personnes qui l’ont extirpé de la foule pour le conduire au commissariat. Dans son sac qu’il a laissé tomber dans sa fuite, 4 téléphones portables et une bouteille de vin de palme. Au commissariat, le bonhomme soutient qu’il aidait la fillette à retrouver son ballon. Une thèse qui n’a absolument pas convaincu les limiers.

