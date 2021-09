Diamnadio: La sphère ministérielle du 2e arrondissement dénommée Habib Thiam Le grand commis d’Etat Habib Thiam a été immortalisé par le chef de l’Etat Macky Sall. L’ancien Premier ministre socialiste Habib Thiam, rappelé à Dieu en juin 2017, aura désormais son nom au fronton de la sphère ministérielle « SPHEREX » du 2e arrondissement de Diamniadio, qui abrite 10 ministères dont celui du Tourisme et des Transports aériens ou encore celui de l’Education nationale.

Le projet de décret a été examiné et adopté en Conseil des ministres. Ainsi, après Abdou Diouf (CICAD), Ousmane Tanor Dieng (sphère ministérielle 1er arrondissement), Macky Sall honore un autre baron du Parti Socialiste, nous dit « le Témoin ».



Trois hommes qui ont un même compagnonnage socialiste, se côtoient désormais. Décédé à l’âge de 84 ans, Habib Thiam a été deux fois chef de gouvernement sous le régime du président Abdou Diouf dont il était un ami très proche. Il a donc été Premier ministre de janvier 1981 à avril 1983, puis d’avril 1991 à juillet 1998. Il a également fait un bref passage à la tête de l’Assemblée nationale de 1983 à 1984.



Habib Thiam fut aussi ministre sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor. Grand athlète, il a eu à remporter des médailles dans les compétitions internationales.



