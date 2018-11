Diamniadio: 15.000 délégués attendus à l'investiture de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 07:42



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Quelque 15.000 délégués venant du Sénégal et de la diaspora sont attendus au congès d’investiture de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, mouvance présidentielle) prévue le 1er décembre au "Dakar Arena", à Diamniadio, a indiqué mardi à Dakar, Mbaye Ndiaye, président du comité d’organisation de cet évènement.



Le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye a fait cette annonce lors d’une conférence de presse de la commission communication du comité d’investiture du candidat Macky Sall.



La multitude d’investitures du candidat sortant par les partis alliés est "conforme aux exigences statuées d’un parti politique qui a l’obligation d’organiser de tels événements", a indiqué M. Ndiaye.



Pour sa part, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir, Seydou Guèye, a évoqué les chances du candidat de Benno Bokk Yaakaar, ’’au regard des réalisations et de l’offre politique du président Macky Sall’’.



"L’arme la plus fatale dans une compétition électorale demeure le bilan’’, a-t-il souligné.

